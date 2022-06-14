Ученые обнаружили в Египте останки короткомордого динозавра

Палеонтологи обнаружили в Египте останки редкого для этих мест динозавра из семейства абелизаврид. Ученые нашли позвонок древней рептилии в оазисе Бахария, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Royal Society Open Science.

Исследователи отмечают, что абелизавриды найдены в формации Бахария впервые. На весь Египет обнаруженный позвонок считается второй костью этого динозавра.

Палеонтологи оценили длину абелизаврида примерно в шесть метров. Таким образом, этот динозавр пополняет список крупных теропод Бахарии. В начале XX века в этих местах палеонтологи нашли останки спинозавра, кархародонтозавра и бахариазавра.