Ученые обнаружили связь между тяжелым пробуждением и болезнью печени

Тяжелое пробуждение по утрам может быть признаком неалкогольной жировой болезни печени, передают «Известия».

Как сообщают медики, существует два типа заболевания: алкогольный и неалкогольный. Второй вариант может протекать бессимптомно и проявиться только в запущенной форме, когда высока вероятность тяжелых осложнений.

Однако выявлению болезни на ранней стадии может помочь ряд симптомов: «ощущение, будто нужно подольше отдыхать или спать больше обычного», а также боль в правой верхней части живота.

Ученые объясняют, что неалкогольный вариант данной болезни связан с ожирением, инсулинорезистентностью, высоким преддиабетным уровнем сахара в крови и содержанием жиров, в том числе триглицеридов, в крови.

Профилактикой заболевания могут стать ведение здорового образа жизни и борьба с лишним весом.