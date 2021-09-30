Ученые обнаружили причину невосприимчивости людей к Covid-19

Вирусологам удалось обнаружить секрет невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Так, заражение блокируют ряд мутаций в гене OAS1, сообщает «Российская газета» со ссылкой на работу исследователей из Центра вирусных исследований MRC в Глазго.

В ходе анализа ученые обнаружили, что невосприимчивость к вирусу связана прежде всего с пренилированием гена, то есть присоединением молекулы жира к белку. Это изменение помогает OAS1 в обнаружении вируса и предупреждении организма о возможной угрозе.

В исследовании говорится, что у зараженных с «плохим» вариантом OAS1 чаще наблюдалась тяжелая форма коронавируса, а смертность среди них в 1,6 раза выше, чем среди обладателей мутировавшего гена.

В заключение специалисты уточнили, что по мере появления мутаций Covid-19 может научиться преодолевать этот барьер.