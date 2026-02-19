Ученые о Фатихе Амирхане: «Это один из отцов татарской художественной литературы»

Международная научная конференция, посвященная 140-летию со дня рождения выдающегося татарского писателя, литературного критика Фатиха Амирхана, стартовала сегодня в Казани. «Татар-информ» пообщался с учеными и выяснил, какое значение его фигура имеет для татарского языка и народа в целом.





Рифкат Минниханов: «Трудно переоценить вклад Фатиха Амирхана в татарскую литературу начала XX века»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фатих Амирхан активно призывал к прогрессу в образовании, науке и культуре, пропаганде общечеловеческих ценностей»

Фатих Амирхан – известный публицист и классик татарской литературы начала XX века. При этом он играл и важную социальную роль, отметил на конференции президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«Фатих Амирхан отстаивал идею развития татарского народа, активно призывая к прогрессу в образовании, науке и культуре, пропаганде общечеловеческих ценностей. Своей деятельностью он воплотил новый тип личности – просвещенного интеллигента, впитавшего европейские культурные достижения», – подчеркнул он.

Трудно переоценить вклад Фатиха Амирхана в татарскую литературу начала XX века. Уже в первом своем рассказе «Сон накануне праздника» он сумел ярко отразить эстетические представления об идеальном обществе, уверен Минниханов.

Повесть «Фатхулла хазрат», считающаяся шедевром татарской сатиры, удивляет смелостью предсказания будущего: в ней со ссылкой на 1950 год – задолго до появления соответствующих технологий – описаны вертолеты, смартфоны и видеозвонки.

Талант Амирхана возвысил татарскую литературу над узкими этническими рамками, ставя ее вровень с лучшими образцами русской и европейской классики.

«Фатих Амирхан – признанный мастер слова, один из ярких представителей татарской национальной литературы своей эпохи. Его лирико-романтические произведения пленяют глубиной чувств и тонкой передачей душевных переживаний героев; сатирические рассказы отличаются острой социальной критикой и тонким юмором», – рассказал Рифкат Минниханов.

Лилия Габдрафикова: «Фатих Амирхан и его ровесники не занимались радикальными вещами. Они боролись не с чиновниками, а пытались убедить в новых идеях своих отцов и учителей» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Фатих Амирхан не просто писатель, он – герой своего времени»

Фатих Амирхан родился 1 января 1886 года в Ново-Татарской слободе Казани в семье имама мечети «Иске Таш». Он стал частью поколения, находящего на стыке сомнений в обществе между религиозным и светским укладом, рассказала доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана, главный научный сотрудник отдела новой истории Института истории имени Ш. Марджани Лилия Габдрафикова.

«Фатих Амирхан не просто писатель, а настоящий герой своего времени. На рубеже XIX-XX веков татары переживали непростые времена. Шли поиски своего пути между устоявшимся миром и новыми явлениями, связанными с модернизацией и буржуазными реформами. Началось противостояние сингулярного мира и уклада, где центральной остается религия», – пояснила она.

В конце XIX века возникает татарско-мусульманское реформаторство, более известное как джадидизм. Фатих Амирхан стал фигурой на стыке этого направления с просветительством. Тогда быт татар начал сильно меняться в связи с идеями модерна.

«К поколению Фатиха Амирхана можно отнести множество известных имен: Габдулла Тукай, Гаяз Исхаки, Мажит Гафури и многие другие. Все они росли в эпоху джадидизма, получали образование в новометодных медресе или русских школах. Они сформировались как люди, свободные от многих стереотипов. Благодаря этому они имели тягу к получению новых знаний и просветительству, сохранив в себе исконную религиозность», – продолжила ученый.

Дух времени вызывал большие противоречия в Фатихе Амирхана. Несмотря на религиозную семью, он в 1906 году переселяется в русскую часть Казани и увлекается социалистическими идеями.

«Он оказался в ловушке агитаторов революционных идей, которые под предлогом просвещения занимались внедрением своих идеалов. Фатих Амирхан и его ровесники не занимались радикальными вещами. Они боролись не с чиновниками, а пытались убедить в новых идеях своих отцов и учителей. Эта борьба была очень мелкой и в конце концов сошла на нет. В конечном итоге татарское общество охватывает идея национального сообщества и его развития», – сообщила Габдрафикова.

В этот период Фатих Амирхан сильно изменился. Он носил костюмы в европейском стиле, перестал ходить в мечеть, не соблюдал пост, из-за чего его родители сильно переживали.

В 1907 году писателя и публициста парализовало.

«Он на всю жизнь остался инвалидом. Прожить еще так много лет ему удалось только при большой поддержке своей семьи, несмотря на сложные отношения с отцом. Позже этот период своей жизни отречения от религии Амирхан называл безрелигиозным и безнравственным. В этом была главная трагедия того поколения: потеря морально-нравственных ориентиров и потеря связи с предыдущим поколением», – рассказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Активно продвигал тему женской эмансипации»

Тема эмансипации женщин в традиционном мусульманском обществе стала одной из главных в творчестве Фатиха Амирхана. В своих произведениях «Татарская девушка», «Прекрасный день», «Хаят» он изображает судьбу татарской девушки, ее внутренний мир, простые человеческие чувства.

«Женский вопрос был одной из основных линий творчества Амирхана как носителя модерна. Он активно продвигал идею женской эмансипации. Вдохновение Фатих Амирхан черпал в ближайшем окружении. Его близким другом был Исмагил Аитов, сын известного купца. Его супруга, Рауза Аитова, была татарской женщиной новой формации: веселая и уверенная. Таких девушек тогда назвали «барышнями» или «туташ», – рассказала Лилия Габдрафикова.

Характерными чертами таких девушек была образованность европейского типа, особый внешний вид, открытость к переменам.

Интересной стала переписка Фатиха Амирхана с Раузой Аитовой, где девушка поражалась подавленностью турецких женщин в крайне патриархальном обществе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Неоконченное письмо Льву Толстому

Фатих Амирхан писал письмо великому русскому писателю Льву Толстому, однако так и не закончил его.

«Амирхан обращался к Льву Толстому как к великому мыслителю за советом. Он пишет: «Одним из приятных последствий ислама для татарского народа была его абсолютная трезвость. Как помнится, хотя бы 10 лет назад пьяницы среди татар были исключительными из общей массы, на них смотрели как на слабовольных людей и даже преступников. Вот уже 10 лет, как мы начали стремиться к европейской цивилизации, но бьемся на месте. К культуре приобщаемся очень медленно, но пьянство и разврат все больше и больше развивается среди нас», – процитировала Габдрафикова.

Письмо так и осталось незавершенным, однако из него видно, что Фатиха Амирхана глубоко волновал вопрос развития и становления татарского общества, добавила она.

«Фатих Амирхан оставил огромное наследие. Здесь есть огромный потенциал к развитию историко-антропологических сюжетов», – заключила ученый.

Дания Загидуллина: «Фатих Амирхан – один из отцов татарской художественной литературы и создателей романтизма и модернизма в татарской литературе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фатих Амирхан – один из трансформаторов татарского общества начала XX века»

Фатих Амирхан стал одним из проводников европеизации татарского народа, считает доктор филологических наук, профессор, действующий член Академии наук РТ, главный научный сотрудник Института языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова Дания Загидуллина.

«Фатих Амирхан был очень образованным человеком. Я рассматриваю его как одного из реформаторов татарского общества в начале XX века. Он конструировал путь развития и европеизации народа. Кроме того, Амирхан стоял у истоков формирования светской татарской литературы. Она пошла по пути его экспериментов в сфере европейских жанров», – пояснила она.

Благодаря Фатиху Амирхану татарская литература приобрела множество новых жанров и вышла на более высокий уровень.

«Фатих Амирхан – один из отцов татарской художественной литературы и создателей романтизма и модернизма в татарской литературе», – заявила собеседница агентства.

С точки зрения публицистики Фатих Амирхан также внес большой вклад в развитие татарского общества. Он стал одним из главных лидеров реформации в сферах образования и политики.

«В своей публицистике Амирхан всегда расставлял акценты и указывал пути развития. Это трансформация от традиционного религиозного общества к более светскому», – сообщила Загидуллина.

На конференции был впервые представлен шеститомник работ Фатиха Амирхана, где можно прочесть не только художественные произведения, но и публицистику, и даже письма великого писателя.