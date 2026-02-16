Ученые не увидели преимуществ интервального голодания перед обычной диетой

По сравнению с обычными диетическими рекомендациями, интервальное голодание приводит в лучшем случае к незначительной разнице в потере веса или качестве жизни, заключили ученые. Соответствующий обзор «Интервальное голодание для взрослых с ожирением и избытком веса» был опубликован на сайте базы данных доказательной медицины «Cochrane Library».

В рамках обзора было изучено 22 международных исследования с участием 1995 человек. Все исследования проводились амбулаторно в Бразилии, Китае, Дании, Германии, Северной Америке, Норвегии и Австралии и были опубликованы с 2016 по 2024 год.

Все исследования сосредоточены на краткосрочных эффектах вмешательства (до 12 месяцев), поэтому, отмечают ученые, для будущих исследований было бы полезно продлить периоды наблюдения более чем на 12 месяцев, чтобы создать более сильную доказательную базу для долгосрочных последствий.

«Врачам и пациентам может потребоваться оценка желания и готовности ко включению интервального голодания в качестве стратегии лечения на основе индивидуальной пользы и устойчивости», – говорится в обзоре.