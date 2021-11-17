Ученые назвали животных, способных быть переносчиками коронавируса

Американские ученые обнаружили около 500 видов животных, способных стать переносчиками Covid-19. Исследование опубликовано в The Scientist.

Специалисты, применив машинное обучение, проанализировали данные более 5 тыс. млекопитающих и пришли к выводу, что около полутысячи из них способны заразиться и переносить инфекцию. При этом изучались только те виды, с которыми могут контактировать люди.

Так, потенциальными переносчиками коронавируса являются домашние кошки, ленивцы, муравьеды, пятнистые олени, большая часть приматов и другие. Поэтому для предотвращения распространения Covid-19 ученые рекомендуют поставить под контроль все возможные контакты между животными — потенциальными распространителями вируса.