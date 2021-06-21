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Ру Тат
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21 июня 2021  02:20

Ученые назвали способ быстро вылечить коронавирус

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Использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Согласно исследованию, будесонид, применяющийся для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусом.

По данным ученых, ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с коронавирусом в среднем на 3 дня.

«Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — заявила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.

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