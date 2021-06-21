Ученые назвали способ быстро вылечить коронавирус

Использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на ученых из Оксфордского университета.

Согласно исследованию, будесонид, применяющийся для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, может помочь больным с коронавирусом.

По данным ученых, ингалятор помогает сократить время выздоровления пациента с коронавирусом в среднем на 3 дня.

«Министерство здравоохранения продолжит отслеживать результаты испытаний этого метода лечения по мере поступления новых данных и скорректирует рекомендации в случае необходимости», — заявила парламентский заместитель министра Джо Черчилль.