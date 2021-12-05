Ученые назвали самую пьющую страну в мире

Самой пьющей страной в мире оказалась Австралия. Ее жители напиваются за год примерно 27 раз, что почти в два раза выше среднемирового уровня (15). Результаты, ссылаясь на Глобальное исследование по наркотикам и алкоголю (GDR2021), приводит РИА Новости.

Помимо австралийцев, в тройке пьющих также оказались Дания и Финляндия.

По данным исследования, мужчины напиваются чаще женщин, причем больше всего эта разница заметна в Италии, Бельгии и Швейцарии.

В среднем жители Австралии пьют алкоголь дважды в неделю, или 106 дней в году, по частоте их обогнали Франция (132 раза в год), Новая Зеландия и Нидерланды.

Интересно, что чаще всего жалеют из-за выпитого ирландцы, поляки и новозеландцы — примерно в 28% случаев. А вот датчане, австралийцы и финны почти не переживают из-за этого.