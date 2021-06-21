Ученые назвали категорию людей с самым высоким уровнем антител к Covid-19

Ученые выяснили, что у людей, которые переболели коронавирусом, а затем привились, наблюдается наибольшее количество антител. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследователей из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие четыре группы добровольцев: переболевшие, а затем вакцинировавшиеся от Covid-19; не болевшие и привитые; перенесшие болезнь, но непривитые; не вакцинированные и не болевшие. Сравнительный анализ показал, что больше всего антител вырабатывается именно у тех, кто и переболел, и сделал прививку.

«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — поделилась мнением младший научный сотрудник лаборатории ферментов репарации института Анна Тимофеева.

Однако ученые полагают, что после коронавируса, перенесенного в легкой форме, уровень антител может быстро снижаться. Поэтому им рекомендуют пройти вакцинацию, а затем привиться повторно, чтобы поддержать высокий титр защитных белков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что Минздав подготовил рекомендации для тех, кто планирует пройти ревакцинацию.