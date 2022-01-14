Ученые назвали главную причину рассеянного склероза

Нейрофизиологи смогли получить первые свидетельства того, что рассеянный склероз развивается в большинстве случаев из-за проникновения в ткани мозга вируса Эпштейна — Барр. Описание исследовательской работы опубликовано в журнале Science, передает ТАСС.

«Мы уже много лет изучали эту гипотезу, однако только сейчас смогли однозначно показать, что заражение вирусом Эпштейна — Барр ведет к рассеянному склерозу», — отметил один из авторов исследования, профессор Гарвардского университета Альберто Ашерио.

По его словам, это открытие показывает, что болезнь можно предотвратить, если защитить человека от заражения вирусом. Кроме того, дальнейшее изучение позволит создать лекарство.

Ашерио и его коллеги в течение нескольких лет проверяли гипотезу, которая связывает развитие рассеянного склероза с заражением носителя вирусной инфекцией. В частности, чаще всего в роли патогена рассматривается вирус Эпштейна — Барр, который может проникать в нейроны и клетки иммунной системы, но в отличие от многих других вирусов не убивает, а просто нарушает их жизнедеятельность.

Свое предположение ученые проверили, проанализировав данные более чем 10 млн человек, служивших в армии США в течение последних десятилетий. Оказалось, что как только тот или иной доброволец заражался вирусом Эпштейна — Барр, риск возникновения рассеянного склероза увеличивался примерно в 32 раза. Кроме того, проникновение вируса в организм сопровождалось резким ростом в концентрации белка NEFL, что является одним из первых признаков развития рассеянного склероза.