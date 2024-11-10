Ученые нашли в Мексике древний портал в мир мертвых

Археологи, исследуя почву под католической церковью Сан-Пабло-Апостол, обнаружили тоннели. Глубина «подземок» - до 30 метров. Согласно исследованию местного Национального института антропологии и истории, в древнем городе Митла в Мексике данные тоннели были неким порталом в «мир мертвых», пишет РИА «Новости».

Как сказал археолог Марко Вигато, ученые пока не определили точную протяженность тоннелей. С помощью приборов им удалось сканировать грунт только на относительно небольшой глубине. Есть вероятность, что сеть была многоярусной.

По данным из хроников Франсиско де Бургоа, именно в этих тоннелях проводили самый важный и страшный ритуал – передача души умершего богам. Причем делали эта весьма специфичным способом: главный жрец брал нож и разрезал жертве грудь. После он доставал оттуда сердце и якобы вместе с душой умершего отдавал богам. В тексте также уточнялось, что перед тоннелями находится большая дверь, за которой по индейским поверьям начинался загробный мир — Лиобаа. Причем вход туда целые сутки охраняли жрецы.

Эксперты предполагают, что скоро тайна древней цивилизации может быть раскрыта. На данный момент ученые просят предоставить им более точное оборудование. Интересно, что вход в сапотекскую преисподнюю остается закрытым.