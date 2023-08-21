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Ученые нашли редкие виды мхов и летучих мышей в Агрызском районе
Ученые Казанского федерального университета приняли участие в экспедиции по Агрызскому району. Они провели инвентаризацию растительного и животного мира муниципалитета, а также ревизию охраняемых видов, сообщает медиапортал вуза.
Работа проводится в рамках подготовки к выходу четвертого издания Красной книги Татарстана, который намечен на 2025 год.
По оценкам специалистов, Агрызский район сильно отличается от остальных в республике высокой лесистостью и таежным характером биоты, к тому же его территория слабо изучена.
За время работы были обнаружены свыше 20 видов листостебельных мхов и 10 видов печеночников, а также краснокнижные виды растений: неккера перистая и аномодон длиннолистный. Из-за вырубки старовозрастных лесов, заявила специалиста-бриолог Надия Шафигуллина, в районе важно создать новые охраняемые территории.
Несмотря на сухую погоду, ученые нашли более 80 видов грибов, в том числе краснокнижные полипорус зонтичный и родонию распластанную.
«Агрызский район на предмет грибного разнообразия изучается впервые, поэтому все полученные данные являются важной основой для составления регионального перечня», — заявила специалист.
Также был обследован природный заказник «Кичке-Тан», где на учет попала пара гладконосых летучих мышей «рыжая вечерница». Пока этот вид не находится в Красной книге Татарстана, однако из-за резкого снижения популяции ученые планируют внести его в новое издание.
Среди растений тоже обнаружены редкие и охраняемые, в том числе такие, которые не были зарегистрированы на территории района. Это в том числе сивец луговой, наяда большая, плаун годичный, гроздовник многораздельный, крестовник приречный, воронец красноплодный.
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