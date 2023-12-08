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Ученые нашли экзопланету, заставившую усомниться в теории формирования звезд во Вселенной
Ученые университета из штата Пенсильвания обнаружили экзопланету LHS 3154 с массой Нептуна, вращающаяся вокруг звезды с очень маленькой массой. Планета, по словам ученых, «переворачивает» всю теорию формирования звезд и планет во Вселенной, пишет газета Pravda.ru.
Отмечается, что существование экзопланеты LHS 3154 с помощью классических моделей формирования планет объяснить невозможно. Масса планеты больше массы Земли в 13 раз, а вращается она вокруг очень холодной карликовой звезды, которая в 9 раз меньше Солнца.
Ученые говорят, что это первый случай, когда планету такой внушительной массы заметили на орбите звезды со столь малой массой. Анализ показывает, что масса и соотношение пыли и газа у звезды LHS 3154 должны были превышать в 10 раз наблюдаемую величину для того, чтобы там появилась такая гигантская планета.
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