Ученые на «Ночи географии» раскроют казанцам тайны исследований и экспедиций

В Казани 3 июня пройдет Международная просветительская акция «Ночь географии». Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества в РТ.

«Станьте участниками мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории и природы нашей республики, приоткроют завесу тайн прошлого и расскажут о современных географических исследованиях. Профессиональные географы и экологи члены — Русского географического общества раскроют тайны об исследованиях и экспедициях», — отмечают организаторы.

Для гостей подготовили большую программу мероприятий — выставки, мастер-классы, лекции, игровые мероприятия и дружеские посиделки у костра.

Мероприятия пройдут в одном из корпусов КФУ по адресу: Кремлевская, 35 к2. Так, в аудиториях № 108 и 109 в 17.15 и до 9 часов вечера будут организованы лекции на различные темы, игра, викторина «Туристские достопримечательности Татарстана», а также показ видеофильма «Плато Путорана» на кинопортале РГО.

Интерактивные мероприятия, а также мастер классы будут проводиться в фойе на первом и втором этажах, и на площадке перед вторым высотным корпусом КФУ.