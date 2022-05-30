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Общество
30 мая 2022  03:29

Ученые на «Ночи географии» раскроют казанцам тайны исследований и экспедиций

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В Казани 3 июня пройдет Международная просветительская акция «Ночь географии». Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества в РТ. 

«Станьте участниками мероприятий, которые позволят лучше узнать особенности территории и природы нашей республики, приоткроют завесу тайн прошлого и расскажут о современных географических исследованиях. Профессиональные географы и экологи члены — Русского географического общества раскроют тайны об исследованиях и экспедициях», — отмечают организаторы. 

Для гостей подготовили большую программу мероприятий — выставки, мастер-классы, лекции, игровые мероприятия и дружеские посиделки у костра. 

Мероприятия пройдут в одном из корпусов КФУ по адресу: Кремлевская, 35 к2. Так, в аудиториях № 108 и 109 в 17.15 и до 9 часов вечера будут организованы лекции на различные темы, игра, викторина «Туристские достопримечательности Татарстана», а также показ видеофильма «Плато Путорана» на кинопортале РГО.

Интерактивные мероприятия, а также мастер классы будут проводиться в фойе на первом и втором этажах, и на площадке перед вторым высотным корпусом КФУ.

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