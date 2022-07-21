Ученые Москвы и Санкт-Петербурга обсудят в Казани реформы Петра I по созданию флота

Научно-практическая конференция к 350-летию со дня рождения императора Петра I пройдет в Казанском Кремле 22 июля. Ведущие историки, архивисты, краеведы, представители музейного сообщества из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и других регионов России обсудят реформы Петра I по созданию флота. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

«Доклады посвящены становлению и развитию военно-морского флота, строительству адмиралтейств и верфей, подготовке и реализации петровских реформ, отражению исторического наследия Петра Великого в научных трудах и музейных экспозициях», – говорится в сообщении.

Научно-практическая конференция состоится в рамках Межрегионального научного форума «Реформы Императора Петра I. Историческое наследие и современность», который организован Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (Москва). В рамках форума будут представлены два передвижных выставочных проекта: один посвящен 150-летию со дня рождения императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая II; второй расскажет о Великом посольстве Петра I – дипломатической миссии царя в Европу.