Ученые КИУ претендуют на Госпремию РТ в области науки и техники

Работа ученых Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова «Разработка этико-правовых основ регулирования создания и применения технологий искусственного интеллекта, робототехники и биопринтинга в здравоохранении» допущена к конкурсу на соискание Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники 2026 года. Перечень работ, допущенных к участию в конкурсе, объявила Комиссия при Раисе РТ по госпремиям в области науки и техники, сообщает пресс-служба вуза.

Авторы исследования – сотрудники Научно-исследовательского института цифровых технологий и права КИУ: руководитель работы – доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник института, член-корреспондент Академии военных наук, заслуженный юрист РТ Ильдар Бегишев и кандидат юридических наук, старший научный сотрудник института Альбина Шутова.

Ученые стали авторами первого в России комплексного цикла научных трудов, посвященных созданию целостной системы этико-правового регулирования трех классов медицинских технологий: искусственного интеллекта, робототехники и биопринтинга. Работа включает, в частности, систему этических кодексов, 13 терминологических баз данных, зарегистрированных в Роспатенте, комплексный криминологический и уголовно-правовой анализ рисков применения инновационных технологий в здравоохранении. Также в ней уделено внимание направлениям совершенствования отечественного законодательства.

Над этико-правовой базой медицинских цифровых технологий исследователи работают начиная с 2023 года. Именно тогда был представлен первый в России этический кодекс субъектов, осуществляющих деятельность в сфере биопринтных технологий.

«Искусственный интеллект, робототехника и биопринтинг входят в здравоохранение быстрее, чем формируется их правовое регулирование, и этот разрыв создает риски для пациентов. Наша работа этот разрыв закрывает: впервые в России для трех классов медицинских технологий создана единая система – от терминологических стандартов и этических кодексов до уголовно-правовых механизмов защиты. В отличие от зарубежных декларативных документов, все положения встроены в действующую систему российского права и имеют конкретные механизмы реализации. Выход на конкурс Государственной премии Татарстана – это признание многолетнего труда коллектива и одновременно ответственность: от того, насколько быстро правовая база догоняет технологии, зависят права миллионов пациентов», – заметил Ильдар Бегишев.

Результаты исследования внедрены в деятельность Министерства здравоохранения РФ при подготовке проекта локального нормативного акта, регулирующего применение технологий ИИ в здравоохранении и медицине. Материалы могут быть использованы Министерством здравоохранения РТ при подготовке локальных нормативных актов, а также в образовательном процессе при подготовке юридических кадров для цифровой трансформации. Связанные с работой научные статьи опубликованы в авторитетных международных и российских журналах.

Общественное обсуждение исследования состоялось на расширенном заседании ученого совета Казанского филиала Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) и получило поддержку научной общественности.

Государственные премии Республики Татарстан в области науки и техники ежегодно присуждаются за значительный вклад в развитие гуманитарных, естественных и технических наук, соответствующий уровню передовых отечественных и мировых достижений.