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Руc Тат
Общество 27 октября 2023 19:35

Ученые КГМУ награждены наградой Пола Уайта на конгрессе в США

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Научный коллектив кафедры пропедевтики внутренних болезней имени проф. С.С.Зимницкого Казанского медуниверситета отмечен стипендиальной премией Пола Дадли Уайта Американской ассоциации сердца. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты удостоились награды за работу, результаты которой доказали отрицательное влияние дефицита железа на развитие аритмий у пациента с ишемией. Исследование получило высокую оценку от зарубежных ученых и было признано одним из наиболее перспективных на конгрессе. Ожидается, что они выступят с докладом на симпозиуме AHA Scientific Sessions-2023 в Филадельфия 11-13 ноября.

«Сегодня еще очень мало известно о роли недостатка железа в организме на работу сердечно-сосудистой системы и течение заболеваний сердца. Научные исследования коллектива из Казанского ГМУ позволяют изменить подходы к лечению пациентов с аритмиями и улучшить их прогноз», — отметил завкафедрой, доктор медицинских наук Нияз Хасанов, возглавлявший научную команду.

Помимо него, в конгрессе приняли участие ассистенты кафедры Диляра Хастиева и Наталья Тарасова, соискатель Марат Валеев.

#болезни сердца #КГМУ #США #награждение
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