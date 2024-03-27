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Ученые КФУ выявили один из парадоксов компьютерного зрения
Ученые Казанского федерального университета провели исследование в области компьютерного зрения. В результате они смогли убедиться, что при уменьшении размытости изображения точность распознавания объектов снижается, а не улучшается. Об этом говорится в телеграм-канале Минобрнауки России.
Специалисты убедились, что для нейросети размытые изображения воспринимаются как нормальные, в то время как все изменения в исходной картинке считаются помехами. Результаты их исследования могут применяться в оптике, банковских системах, медицине, системах безопасности, при контроле на дорогах, обучении систем автопилотирования и повысят качество распознавания текстов и символов.
Казанские ученые презентовали тезисы своей работы на III Международной конференции по оптике, компьютерным приложениям и материаловедению в Таджикистане.
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