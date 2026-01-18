Ученые КФУ выяснили, что пациенты с ВИЧ чаще сталкиваются с тяжелыми формами COVID-19

Фото: «Татар-информ»

Носители ВИЧ-инфекции переносят коронавирус значительно тяжелее и чаще сталкиваются с летальными исходами. К такому выводу пришла международная группа ученых, которая провела пилотное исследование в Казани, сообщили в Минобрнауки России.

По данным ТАСС, в работе участвовали специалисты Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также ученые из Узбекистана и ЮАР. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Исследователи изучили данные 18 пациентов из Татарстана. Девять человек были инфицированы и ВИЧ, и коронавирусом, еще девять – только COVID‑19. Умерли четверо, и все они имели двойную инфекцию.

Ученые отмечают, что у таких пациентов болезнь протекала тяжелее: им чаще требовалась интенсивная терапия, у них сильнее поражались легкие, наблюдались проблемы с печенью и нарушалась свертываемость крови.

Также у пациентов с двумя инфекциями выявили особый иммунный профиль. Уровень провоспалительных цитокинов у них был значительно выше, что говорит о чрезмерной воспалительной реакции и может объяснять тяжелые осложнения.