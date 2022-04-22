Ученые КФУ разработали аналог зарубежной технологии получения термопласта

Ученые Казанского федерального университета разработали аналог зарубежной технологии получения термопласта, сообщает пресс-служба КФУ.

«Полифениленсульфид производится в Японии, Южной Корее, США и Китае. Перед нами была поставлена задача по разработке технологии получения этого материала и организации его опытно-промышленного производства в России. ПФС – стратегический материал, необходимый для создания композитов, используемых, например, в авиационной и ракетно-космической промышленности», – рассказал профессор кафедры органической и медицинской химии Игорь Антипин.

Технологии создания суперконструкционного полимера полифениленсульфида и мономера пара-дихлорбензола для его получения разработали ученые Химического института имени А. М. Бутлерова КФУ в сотрудничестве с инженерно-внедренческим центром «Инжехим» и научно-технологическим центром «Ахмадуллины».

Технологии получения исходного мономера и суперконструкционного термопласта полифениленсульфида из отечественного сырья были разработаны с 2020 по 2021 год. Производство опытных партий проходило на опытно-промышленной установке в казанском технополисе «Химград».

Кроме того, в университете будет создана Лаборатория синтетических полимерных материалов и композитов. В ней будут разрабатываться новые композитные материалы, обладающие уникальными свойствами, в том числе и на основе полифениленсульфида.