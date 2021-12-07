Ученые КФУ рассказали о погоде в Казани в новогоднюю ночь

По статистике, чаще всего в новогоднюю ночь в Казани бывает теплая погода. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в ИА Татар-информ» доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Мы посмотрели, как часто и какие температуры бывают на Новый год. Оказывается, что в преобладающем числе случаев температура в новогоднюю ночь составляет -2...-4 градуса. Хотя это ни в коем случае не прогноз, а просто забавная статистика», – сказал он.

Профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев добавил, что обычно 19 декабря в столицу Татарстана приходят Никольские морозы, 7 января – рождественские, а 19 января – крещенские.

«Расчеты наших коллег показывают, что на 70% такие приметы оправдываются. Никольские морозы имеют место быть, когда температуры опускаются ниже 20 градусов. Рождественские и крещенские морозы оправдываются примерно на 60%», – сказал профессор КФУ.