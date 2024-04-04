Ученые КФУ примут участие в Первом Евразийском конгрессе лингвистов

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению Первого Евразийского конгресса лингвистов. На встрече обсудили создание рабочей группы по проведению события, его концепцию, план основных мероприятий, сообщает инфоцентр КФУ.

«В современных условиях в сфере научного, образовательного и культурного сосуществования и сотрудничества с государствами евразийского пространства крайне важно обозначить новые „точки роста“ в этих областях, в частности в области лингвистики», — сказал во время встречи директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, член-корреспондент РАН и Академии наук РТ Радиф Замалетдинов.

Он внес ряд предложений от татарстанского вуза, в частности идею проведения в рамках конгресса Школы (Академии) для молодых ученых и специалистов «Лингвистика как двигатель прогресса» с выдачей соответствующего сертификата, а также проведения конгресса один раз в 3–4 года.

Кроме того, Радиф Замалетдинов предложил во время конгресса принять решение о создании евразийской международной ассоциации лингвистов.

«Казанский федеральный университет готов активно подключиться к детальной проработке данного вопроса», — заверил он.

Идею поддержал председатель оргкомитета Валерий Фальков, назвав ее очень интересной и заслуживающей самого пристального внимания.