Ученые КФУ презентовали первую в мире книгу по подземному облагораживанию нефти

Первую в мире монографию по каталитическому подземному облагораживанию нефти выпустили ученые Казанского федерального университета. Презентовал ее проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о Земле КФУ Данис Нургалиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

Книга состоит из 11 глав, в которых комплексно представлена информация по добыче и переработке нефти: от общих аспектов и классификации «черного золота» до новейших технологий повышения его качества непосредственно в пласте.

«Когда мы лет десять назад говорили о том, чтобы завод по нефтепереработке поместить под землю – все смеялись и говорили, что это невозможно. Поэтому, эта книга посвящена, в некотором смысле, фантастической проблеме», – заявил Нургалиев.

Он отметил, что многие компании уже используют технологию каталитического облагораживания, чтобы необратимо изменить вязкость той нефти, которую невозможно добывать. При этом около половины всех запасов нефти – это вязкая и сверхвязкая нефть.

Генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин рассказал, что раньше для разжижения нефти использовался в основном пар или микробиологические добавки, однако новая технология в несколько раз увеличивает эффект.

Сам процесс представляет собой закачивание в породу вместе с паром катализатора, который разжижает нефть в несколько раз, что позволяет без труда выкачивать ее из недр земли. В результате этого, по словам старшего научного сотрудника КФУ Ирека Мухаматдинова, добыча увеличивается в 3-7 раз, а вязкость нефти сокращается примерно в 4 раза.

Рафинат Яруллин подчеркнул, что в перспективе, технологии подземного каталитического облагораживания нефти могут стать одним из главных инструментов в развитии нефтегазовой отрасли, и книга поможет специалистам, проводящим исследования в этой области.