Ученые КФУ предложили новый способ безопасного хранения метана

Химики КФУ вместе с коллегами предложили новый способ получения гидратов метана с применением экологически безопасных аммонийных соединений. Разработка может повысить безопасность хранения природного газа, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Метан – основной компонент природного газа – остается доступным и экономичным топливом. Однако его хранение и перевозка связаны с рисками: газ взрывоопасен и легко испаряется. Одним из решений считается хранение в форме газовых гидратов, когда молекулы метана заключаются в кристаллическую водную решетку.

Исследование, поддержанное Российским научным фондом, включало испытания серии экологичных поверхностно-активных веществ на основе соединений лития, натрия, калия, аммония, этаноламмония и диэтаноламмония. Эксперименты показали, что аммонийные, этаноламмонийные и диэтаноламмонийные соединения позволяют связать в гидратах до 92-94% метана.

Ученые отмечают, что по эффективности новые вещества сопоставимы с промышленными аналогами, при этом их требуется в 250 раз меньше. Кроме того, соединения разлагаются на 65–89% за четыре недели и существенно уменьшают пенообразование при высвобождении газа. Это позволяет извлекать более 90% метана без дополнительных потерь.

Руководитель проекта, кандидат технических наук, старший научный сотрудник лаборатории гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов КФУ Абдолреза Фархадиан сообщил, что на следующем этапе команда намерена изучить влияние ароматических групп в составе поверхностно-активных веществ на процесс образования гидратов.

По его словам, исследователи планируют оценить стабильность полученных гидратов и определить, какой объем газа можно вместить в единицу их объема.

Проект реализован в рамках Десятилетия науки и технологий и национального проекта «Новые материалы и химия».