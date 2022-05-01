Ученые КФУ предложили новую формулу вакцины от мышиной лихорадки

Группа ученых из Татарстана и Индии занимаются исследованием мышиной лихорадки. Они изучили различные штаммы вируса в РТ и предложили новую формулу вакцины от этого заболевания передает пресс-служба КФУ.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – это острое инфекционное заболевание, которое вызывают хантавирусы, рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов.

«В Татарстане основным является вирус Пуумала, носителем которого является рыжая полевка. Сами они, являясь переносчиками, практически не болеют», - добавил ученый.

Он объяснил, что возбудитель лихорадки выделяется с мочой калом и слюной животных. Люди заражаются ей вдохнув микрочастицы. Самый частый вариант - заболеть при уборке на даче. Поэтому нужно использовать респираторы и перчатки.

Международная группа ученых предложила создать новый класс вакцин от хантавирусов.

«Мы предложили новую платформу для создания вакцин, которая может стать безопасной альтернативой вакцин на основе убитых вирусов, более эффективной вакциной по сравнению с рекомбинантными вакцинами, содержащими только один из очищенных вирусных белков», - поделился Ризванов.