Ученые КФУ написали одну из 20 глав монографии об обучении одаренных детей для BRILL

Учитель математики лицея им. Н.И. Лобачевского КФУ и аспирантка Института психологии и образования Алия Калимуллина стала соавтором зарубежной монографии «Educating Gifted, Talented, Creative and Dissimilar Learners», в которой собраны исследования на тему образования одаренных детей от ученых из 20 стран мира. Книга выходит в одном из старейших международных издательств «BRILL», основанном в XVII веке.

Ни для кого не секрет, что одним из важнейших вопросов в современном мире является вопрос повышения качества образовательной деятельности в школах и прочих учебных заведениях. Грамотно выстроенный учебный процесс в школе – важная вещь, помогающая развиться ребенку в нужном направлении. Для повышения его эффективности существует множество способов, один из которых – правильно организованная обратная связь между обучающимися и учителем. Данная методика сейчас апробируется в университетском лицее КФУ. Именно этот опыт и был представлен в международной монографии.

Фото: Лев Диденко

«В ходе своей преподавательской деятельности меня стала интересовать следующая проблема. Ищут ли учителя и ученики в ходе учебного процесса ответы на следующие вопросы: К чему мы стремимся? Как у нас получается? Каков наш следующий шаг? Новозеландский профессор Джон Хэтти назвал такое обучение видимым. Согласно его исследованию, одним из необходимых условий такой образовательной среды – является наличие и востребованность в учебном процессе обратной связи. Грамотно организованная обратная связь должна давать информацию о целях обучения, о ходе обучения и о дальнейших действиях. В ходе нашего исследования были разработаны и апробированы механизмы двусторонней обратной связи между обучающимися и учителем», – рассказала Алия Калимуллина.

Суть исследования – внедрение трех механизмов обратной связи в реальный учебный процесс в школе: обратная связь во время выполнения домашнего задания, цифровая обратная связь на этапе закрепления материала и обратная связь, основанная на самоконтроле обучающегося. Для проверки результативности предложенных механизмов был проведен эксперимент, результаты показали их эффективность и положительное влияние на качество учебного процесса и на успеваемость обучающихся. При этом любой преподаватель может внедрить эти методы в свою деятельность и проверить на собственном примере, как меняется процесс и качество учебного процесса. Особенно это актуально при организации онлайн-обучения.

Фото: Лев Диденко

«Как правило, обратная связь в школах осуществляется путем контроля – учитель опрашивает учеников и ставит им оценки. А наша идея заключалась в том, чтобы активно организовывать обратную связь во время обучения, а не на этапе контроля. Участниками эксперимента стали семиклассники в количестве 24 человек. Проведенное экспериментальное исследование подтверждает, что обеспечение двустороннего характера обратной связи на учебных занятиях и в ходе домашней самостоятельной работы с применением цифровых технологий способствуют достижению обучающимися более высоких образовательных результатов, – пояснила Алия Калимуллина. – Если внедрить эти механизмы обратной связи в учебный процесс, то обучающиеся ещё на этапе обучения смогут видеть свои сильные стороны и проблемные места в обучении; а учитель, основываясь на результатах обратной связи, сможет вовремя скорректировать свою деятельность и помочь ученику, что как раз-таки приводит к повышению эффективности учебного процесса».

Фото: Лев Диденко

Авторы считают, что методика может быть полезной не только для школ, но и вузов, поэтому в Институте психологии и образования планируется ее экспериментальное внедрение в процесс обучения.

Монография выйдет в свет в 2023 году. Отмечается, что всего в ней будет порядка 20 глав. Единственная глава из России принадлежит ученым КФУ. В основе подготовленной главы лежит двухлетняя работ, начатая еще в рамках магистерской диссертации, а наставниками молодого исследователя выступили профессора Гасангусейн Ибрагимов, Роза Валеева и приглашенный профессор КФУ Хуан Хосе Менья Маркос (университет Саламанки, Испания).

Издательство Brill, основанное в 1683 году, имеет богатую историю и сильную международную направленность. Публикации сосредоточены на гуманитарных и социальных науках, международном праве и отдельных областях естественных наук. В год публикуется около 1,4 тыс. книг и справочников как в печатном, так и в электронном формате.