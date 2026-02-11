Ученые КФУ и Китая разработали препарат для повышения урожайности пшеницы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Университета Цзинань (Китай) разработали препарат для обработки семян пшеницы, который позволяет повысить урожайность. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России, передает «ТАСС».

Профессор Университета Цзинань Минсянь Лю пояснил, что технология предполагает погружение семян в специальную суспензию с последующим высушиванием. По его словам, этот способ легко масштабируется и может применяться на сельхозпредприятиях. Исследователи отмечают, что метод подходит для аграрных регионов России, в том числе Татарстана, а также Китая.

Препарат представляет собой суспензию на основе природных глиняных нанотрубок – галлуазита – с наночастицами селена. Главный научный сотрудник НИЛ «Центр аналитической биофотоники и инженерии клеточной поверхности» Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Равиль Фахруллин сообщил, что селен – важный микроэлемент, участвующий в обмене веществ и регуляции иммунной системы.

Он подчеркнул, что человек получает селен преимущественно с пищей, однако из-за дефицита этого элемента в почвах по всему миру его содержание в сельскохозяйственных культурах остается низким. В связи с этим, по его словам, необходимо работать над повышением уровня селена в растениях.

Эксперименты показали, что через 12 дней выращивания свежая масса проростков пшеницы с обработанным покрытием увеличилась на 28% по сравнению с контрольной группой, а длина корней – на 44%.

Кроме пшеницы, ученые проверили действие композитного покрытия на семенах маша, сои, арахиса, кукурузы и риса. Исследователи предполагают, что в перспективе препарат можно будет использовать и для обработки семян овощных и плодовых культур.