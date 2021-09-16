Ученые: Каждый 500-й житель США умер от коронавирусной инфекции

За время пандемии от коронавируса в США скончались 666 525 человек. Таким образом, жертвой вируса стал каждый 500 житель страны, следует из данных университета Джона Хопкинса.

Как рассказали в бюро переписи населения США, в стране проживали более 332,7 млн человек. В настоящее время Штаты стоят на первом месте по смертности от Covid-19 и числу зарегистрированных случаев. Так, в общей сложности коронавирус был выявлен у 41 531 501 жителя США.