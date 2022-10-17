Ученые Казани предложили доставлять газ с месторождений Арктики при помощи касторки
Специалисты научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Казанского федерального университета создали реагент (промотор) на основе касторового масла, который ускоряет переход попутного нефтяного газа в гидратную форму. Ученые уверены, что это поможет наладить транспортировку газа с труднодоступных месторождений Сибири или Арктического шельфа.
«Новый промотор для интенсификации процесса гидратообразования на основе касторового масла показал высокую эффективность, сократил время образования гидратов и существенно увеличил конверсию. Всё это позволит применять технологию гидратов для хранения и транспортировки газа. Разработанный нами промотор позволит заметно снизить экономические затраты, ведь на сегодняшний день анализ технико-экономических показателей технологии говорит о том, что наиболее дорогостоящей стадией является именно стадия получения гидратов», — отметил руководитель входящей в состав центра научной лаборатории методов увеличения нефтеотдачи Михаил Варфоломеев.
По словам исследователя, гидратная технология позволит перевести газ в твердую форму в присутствии воды. При этом один объем гидрата может вместить в себя до 180 объемов газа.
Не секрет, что сейчас попутный нефтяной газ на труднодоступных месторождениях просто сжигают в факелах, хотя это вещество является очень ценным продуктом, заметил проректор КФУ по направлениям нефтегазовых технологий Данис Нургалиев.
«Сегодня нефтегазовые компании нуждаются в способах хранения и транспортировки метана, особенно когда идет добыча нефти, а газопровода рядом нет. Эффективным методом для этого может стать превращение попутного нефтяного газа и метана в газогидраты. По сути, необходим некий достаточно простой реактор, в котором смешаются вода и газ в присутствии, например, промотора на основе касторового масла. Образуется газогидрат, очень похожий на лед, который можно вырезать, уложить в контейнер, хранить и транспортировать при не очень низкой температуре и невысоком давлении», — пояснил Нургалиев.
В Казанском университете доказали, что касторовое масло хорошо способствует образованию гидрата. И это открывает проекту заметные перспективы, ведь касторка является повсеместным и бюджетным продуктом, а самое главное — она не токсична.