Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ученые из университета Цзинань раскрыли опасность бутилированной воды
Проведенное в университете Жинань (КНР) исследование выявило потенциальные опасности, связанные с использованием пластиковых бутылок для хранения воды. Ученые изучили испарение летучих органических соединений (ЛОС) из шести пластиковых контейнеров, полученных из разных частей мира, под воздействием ультрафиолетовых лучей и солнечного излучения.
По информации портала экологии и здоровья, в результате исследования было обнаружено, что все контейнеры выделяли различные ЛОС, включая алканы, алкены, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты и ароматические соединения. Каждый контейнер имел свой уникальный состав ЛОС, связанный с процессами старения и разрушения материала полиэтилентерефталата, из которого изготовлены бутылки. Некоторые из обнаруженных веществ, например, н-гексадекан, были признаны потенциально опасными.
Токсикологи проанализировали данные и установили, что испарение ЛОС из пластиковых бутылок даже при продолжительном воздействии света остается на минимальном уровне. Однако они призывают к осторожному отношению к использованию бутилированной воды, особенно учитывая возможное накопление токсичных веществ в организме при длительном употреблении.
Эксперты также отметили, что стандарты безопасности должны учитывать результаты данного исследования для обеспечения защиты здоровья потребителей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»