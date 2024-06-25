Ученые из университета Цзинань раскрыли опасность бутилированной воды

Проведенное в университете Жинань (КНР) исследование выявило потенциальные опасности, связанные с использованием пластиковых бутылок для хранения воды. Ученые изучили испарение летучих органических соединений (ЛОС) из шести пластиковых контейнеров, полученных из разных частей мира, под воздействием ультрафиолетовых лучей и солнечного излучения.

По информации портала экологии и здоровья, в результате исследования было обнаружено, что все контейнеры выделяли различные ЛОС, включая алканы, алкены, спирты, альдегиды, карбоновые кислоты и ароматические соединения. Каждый контейнер имел свой уникальный состав ЛОС, связанный с процессами старения и разрушения материала полиэтилентерефталата, из которого изготовлены бутылки. Некоторые из обнаруженных веществ, например, н-гексадекан, были признаны потенциально опасными.

Токсикологи проанализировали данные и установили, что испарение ЛОС из пластиковых бутылок даже при продолжительном воздействии света остается на минимальном уровне. Однако они призывают к осторожному отношению к использованию бутилированной воды, особенно учитывая возможное накопление токсичных веществ в организме при длительном употреблении.

Эксперты также отметили, что стандарты безопасности должны учитывать результаты данного исследования для обеспечения защиты здоровья потребителей.