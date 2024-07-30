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Ученые из Татарстана нашли объекты эпохи Золотой Орды в Саратовской области
Ученые из Института археологии Академии наук Татарстана обнаружили объекты эпохи Золотой Орды во время раскопок в Саратовском Поволжье. О находках рассказали в телеграм-канале института.
В раскопе в Увекском городище выявлены завалы стен наземных построек, возведенных из сырцовых кирпичей коричневого и зеленоватого оттенков, стена кирпичного здания, нижняя часть которого сложена в технике панцирной кладки. Здесь также удалось найти 150 медных и серебряных монет, которые относятся 30-60-м годам XIV века, как и в целом постройки.
Также специалистам удалось обнаружить изделия из рога, пешку и игральную шашку, и тандыр на территории поселения Хмелевское-1. Оно располагалось в районе золотоордынского города Укек.
В Академии наук РТ напомнили, что работы организованы по госпрограмме РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа».
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