Ученые из Татарстана нашли объекты эпохи Золотой Орды в Саратовской области

Фото: https://t.me/archpov/385?single

Ученые из Института археологии Академии наук Татарстана обнаружили объекты эпохи Золотой Орды во время раскопок в Саратовском Поволжье. О находках рассказали в телеграм-канале института.

В раскопе в Увекском городище выявлены завалы стен наземных построек, возведенных из сырцовых кирпичей коричневого и зеленоватого оттенков, стена кирпичного здания, нижняя часть которого сложена в технике панцирной кладки. Здесь также удалось найти 150 медных и серебряных монет, которые относятся 30-60-м годам XIV века, как и в целом постройки.

Фото: https://t.me/archpov/385?single

Также специалистам удалось обнаружить изделия из рога, пешку и игральную шашку, и тандыр на территории поселения Хмелевское-1. Оно располагалось в районе золотоордынского города Укек.

В Академии наук РТ напомнили, что работы организованы по госпрограмме РТ «Сохранение национальной идентичности татарского народа».