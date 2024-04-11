Рифкат Минниханов: Золотую Орду можно назвать одним из столпов истории татарского народа

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В казанском Институте истории им.Марджани прошел международный круглый стол «Актуальные проблемы средневековой истории Евразии». Событие приурочено к Дню работников науки Казахстана и пятилетию Международной общественной организации «Ассоциация исследователей Золотой Орды», сообщает «Миллиард.Татар».

Как отметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, Золотую Орду можно назвать одним из основных столпов истории татарского народа. Также она оказала серьезное влияние на становление различных народов Евразийского континента. «Важную роль в становлении наших народов еще в глубокой древности сыграли держава Хунну, тюркские каганаты и, конечно же, Золотая Орда», — добавил он.

Директор Института истории им. Ш.Марджани Радик Салихов напомнил, что исследование истории ордынских и постордынских государств является основным направлением сотрудничества с казахстанскими исследователями. Также он поздравил коллег с профессиональным праздником.

В мероприятии принимал участие и Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков. Он поблагодарил Татарстан и его столицу за радушный прием. Обращаясь к собравшимся, он заявил, что история Казахстана может изучаться только в связке с постордынскими государствами и вкладом, который внесла Золотая Орда в их становление.

«Золотая Орда стала государством, дававшим импульс для формирования Казахского, Казанского, Астраханского и других ханств», — подытожил гость.