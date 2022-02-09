Ученые из США нашли у диких оленей антитела к «омикрону»

У белохвостых оленей обнаружены антитела к омикрон-штамму коронавируса. К таким выводам пришли исследователи из Пенсильванского университета в штате Филадельфия, сообщает, ссылаясь на электронную библиотеку bioRxiv, ТАСС.

Ученые проанализировали данные 131 оленя, обитающего в районе Стейтен-Айленд. Исследование показало, что некоторые из них были заражены «омикроном», а у 19 имеются антитела к штамму.

Специалисты полагают, что эта ситуация может привести к дальнейшей мутации вируса среди животных и затем передаче к человеку.

«Полученные нами сведения показывают, что „омикрон“ может заражать белохвостых оленей и подчеркивает экстренную необходимость всеобщего наблюдения за подверженными [инфицированию] видами животных, чтобы определить сети экологического распространения [вируса] и лучше оценить потенциальные риски обратной передачи человеку», — отмечается в работе.

Исследование проводилось с 12 декабря прошлого года по 31 января 2022-го — в период, когда в США отмечался резкий прирост больных данным вариантом Covid-19.