Ученые из США: Каждый грамм колбасы отнимает у человека 27 секунд жизни

Ученые оценили влияние различных продуктов на продолжительность жизни. Так, каждый хот-дог отнимает у человека 36 минут, а лосось, наоборот, добавляет 16. Об этом со ссылкой на исследователей из университета Мичигана сообщает РИА Новости.

Ученые разработали единую систему расчета, которая позволила им оценить свыше 6 тыс. типов блюд и продуктов.

«Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни», — отмечают авторы исследования.

Кроме того, хот-дог они оценили в −36 минут, а порцию колы — в −12,5 минуты. Еще одним продуктом, сокращающим жизнь человека, является красное мясо.

Однако в противоположность им есть продукты, которые способствуют долголетию. Это, в частности, орехи, порция которых увеличивает продолжительность жизни на 26 минут, а также лосось — на 16 минут. Полезны в этом плане и бобовые, фрукты, овощи, считают ученые.

Подводя итоги работы, исследователи порекомендовали людям употреблять больше рыбы и растительной пищи. Это позволит уменьшить влияние продуктов на окружающую среду через способы производства и хранения.