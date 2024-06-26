РИАН: ученые из России научились предотвращать ураганы

Команда российских ученых, возглавляемая профессором Сергеем Баутином из Института Снежинского, разрабатывает новый подход к борьбе с ураганами и торнадо, сообщает РИА Новости.

Их исследование, инициированное в 2008 году, направлено на предотвращение этих разрушительных явлений путем нарушения их образования.

Команда исследователей разработала газодинамическую теорию восходящих скрученных потоков, объясняя, что атмосферные вихри образуются из-за вращения Земли. Эта теория привела к смелой гипотезе: торнадо можно нейтрализовать путем тщательно рассмотренного и стратегически расположенного взрыва вокруг их центрального ядра.

Хотя проект требует дальнейших исследований и финансирования, ученые оптимистичны. Они успешно смоделировали торнадо в лабораторных условиях и предложили концепцию для «вихревой электростанции», используя энергию торнадо для создания источника возобновляемой энергии.

Профессор Баутин подчеркивает потенциал этого исследования не только предотвратить катастрофические погодные явления, но и открыть новые энергетические решения.