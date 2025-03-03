Ученые из шести стран обсудят в Казани археологию городов степной Евразии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани стартовала международная научная конференция «Археология средневековых городов степной Евразии», на нее приехало более 50 исследователей из шести стран. С приветственным словом к ученым обратился президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Здесь собрались те, кто стоит у истоков сохранения нашей национальной идентичности и нашего языка. Напомню, что эти вопросы определены Президентом страны Владимиром Путиным как одни из приоритетных. Сегодня [в конференции] принимают участие ученые из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии и России. Из труды освещают богатейшее наследие средневековых городов, некогда связывающих народы и цивилизации Великой степи», – заметил он.

По словам главы АН Татарстана, в современной археологии особую роль играют новые технологии. Очень помогают в исследованиях 3D-моделирование, палеогенетика, использование БПЛА и многие другие новации.

Конференция нацелена на обсуждение актуальных вопросов, связанных с изучением средневековых городов и поселенческих комплексов, проведением комплексных междисциплинарных исследований, методами реставрационных работ, особенностями приема и учета археологических коллекций, а также проведения научных экспедиций.

«Эта конференция стала отличной площадкой для обмена опытом и идеями. Интересно послушать о результатах многолетних исследований, касающихся средневековых городов степной Евразии, которые будут представлены. Раньше ученые изучали города с точки зрения земледельческих цивилизаций, а новая идея – изучать степи. Роль таких городов в развитии цивилизаций невероятно велика», – сказал «Татар-информу» генеральный директор казахстанского Института археологии имени А. Х. Маргулана Акан Онгарулы.