Ученые из НИИ Бергхофера: Кислотный рефлюкс повышает риск госпитализации при коронавирусе

Наличие кислотного рефлюкса — приводящего к изжоге кислотно-желчного заброса в пищевод — повышает риск тяжелого течения и госпитализации при коронавирусной инфекции Covid-19.

К такому выводу пришли исследователи из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском штате Квинсленд. Результаты их работы опубликованы в британском научном журнале Human Molecular Genetics, о них пишет газета Daily Mail.

Проведенное исследование показало, что гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) имеет общие с новым коронавирусом факторы риска. Это ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

«Мы обнаружили, что гены, которые провоцируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, связаны с 15-процентным повышением риска тяжелого течения и госпитализации при Covid-19», — отметил ведущий автор статьи Джу-Шенг Онг.

По словам специалиста, изучение общих факторов риска позволило предположить, что взаимосвязь между болезнью пищеварительной системы и тяжестью заболевания коронавирусом можно объяснить ожирением, но лишь частично. Таким образом, «ГЭРБ может играть прямую роль в повышении риска госпитализации при коронавирусе», резюмировал Онг.