Ученые из Казани разработали первый в России кодекс этики в сфере биопринтных технологий

Казанские ученые разработали первый в России этический кодекс субъектов, осуществляющих деятельность по созданию, применению и утилизации медизделий на основе биопринтных технологий, по взаимодействию с пациентами и донорами клеток, по обороту донорских клеток, биочернил и биопринтных тканевых конструктов.

Авторам работы являются ученые Научно-исследовательского института цифровых технологий и права КИУ — кандидат юридических наук Альбина Шутова и доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист РТ Ильдар Бегишев.

Кодекс представляет собой свод принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения. Он направлен на укрепление авторитета медработников, повышение доверия пациентов к биопринтным технологиям и предотвращение потенциальных негативных последствий в результате их применения.

Для получения комплексной оценки проект направлен в Федеральное Собрание РФ, а также в федеральное Правительство, Минздрав, Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг и иные ведомства и учреждения, представителям бизнес-сообщества, в ведущие российские юридические и медицинские вузы и научные организации, передает пресс-служба КИУ.