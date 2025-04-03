Ученые из Казани примут участие в создании вакцины от некоторых видов рака

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) примут участие в создании вакцины от некоторых видов рака. Вуз подписал соглашение с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Соответствующая информация появилась на сайте КФУ.

«Речь идет о совершенно новой технологии – мРНК-вакцине, в составе которой будут частицы РНК, имитирующие иммунитет», – сообщил директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.

Целью этих исследований является выявление наиболее восприимчивых типов опухолей для дальнейшей разработки инновационных подходов к лечению рака.

Основная задача – создать модели рака мочевого пузыря, поджелудочной железы и колоректального рака на мышах с функционирующей иммунной системой. Такие модели позволят оценить реакцию опухолей на терапию и выбрать оптимальную модель для тестирования мРНК-вакцин.

Проект позволит расширить спектр проводимых доклинических испытаний, открывая перспективы для применения мРНК-препаратов в отношении новых онкологических заболеваний.