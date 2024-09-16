Ученые из Казани начали анализировать движение транспорта через нейросети

Ученые кафедры автоматизированных систем обработки информации и управления КНИТУ-КАИ Никита Андреянов и Татьяна Евдокимова разработали программный комплекс, с помощью которого можно анализировать движение транспорта на видеоизображениях перекрестков города. Применение программного комплекса позволяет повысить эффективность управления транспортными потоками, сообщает пресс-служба вуза.

В августе разработка получила свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ. Научно-исследовательскую работу проделали в рамках направления «Интеллектуальная обработка данных в авиационных системах» Передовой инженерной школы КАИ.

Для работы программы построили модель-имитацию дорожно-транспортной сети Казани. Для этого разработчики проанализировали видеоизображения перекрестков.

По их словам, программный комплекс базируется на современных нейросетевых технологиях компьютерного зрения. Он поможет построить систему имитационного моделирования движения на перекрестках города.

Программный комплекс состоит из основного модуля (отвечает за создание и использование объектов других модулей); модуля, отвечающего за разметку областей на перекрестке (по ним определяют количество проезжающих авто); модуля для ввода названий и номера дороги на перекрестке; модуля, создающего объекты машины (сохраняет номер транспорта и определяет дорогу, откуда авто выезжает); модуля, создающего хэш-таблицу (там хранят найденные авто); модуля вывода загрузочного виджета перед началом работы программы.