Ученые из Казани и Томска научились управлять прочностью металлических сплавов

Исследователи из Казанского федерального и Томского государственного университетов научились регулировать прочность металлических сплавов через пористость. Об этом со ссылкой на Минобрнауки России сообщает ТАСС.

Разработка ученых важна для хирургии и эндопротезирования, где иногда необходимы менее прочные сплавы.

«Если имплант недостаточно прочен, он быстро разрушится, а если прочность импланта будет выше, чем у биологической ткани, то он будет вызывать деградацию и разрушение ткани, в которую он внедрен и с которой контактирует», — привел пример завкафедрой вычислительной физики Института физики КФУ Анатолий Мокшин.

Специалисты проводили опыты на металлическом сплаве никелида титана, в котором было равное содержание никеля и титана. Уникальный материал обладает эффектом памяти. Благодаря этому при определенной температуре деталь, изготовленная из этого сплава, может восстановить исходную форму. Еще одно преимущество никелида титана заключается в том, что он не отторгается организмом.

Мокшин добавил, что специалистам удалось вывести уравнение, которое позволит заранее спрогнозировать прочность сплава в зависимости от того, как в нем реализуется пористость.

Экспериментально-тестовая часть исследования проводилась томскими учеными, которые обладают большим опытом работы с никелидом титана.

Работа проводилась при поддержке гранта Российского научного фонда и программы «Приоритет-2030».