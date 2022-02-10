Ученые из Израиля: Переболевшие Covid с ожирением защищены от вируса лучше остальных

Люди с ожирением, перенесшие коронавирус, защищены от повторного заражения лучше остальных. К таким выводам пришли ученые из израильского медицинского центра «Шиба», сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что со временем у переболевших и привитых снижается уровень антител, их повышение происходит только после заражения. При этом те из перенесших Covid-19, у кого наблюдалось ожирение, имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту», чем зараженные с избыточным либо нормальным весом.

Итоги работы планируется представить на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.