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Ру Тат
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Здоровье
10 февраля 2022  23:58

Ученые из Израиля: Переболевшие Covid с ожирением защищены от вируса лучше остальных

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Люди с ожирением, перенесшие коронавирус, защищены от повторного заражения лучше остальных. К таким выводам пришли ученые из израильского медицинского центра «Шиба», сообщает РИА Новости.

Специалисты выяснили, что со временем у переболевших и привитых снижается уровень антител, их повышение происходит только после заражения. При этом те из перенесших Covid-19, у кого наблюдалось ожирение, имели «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту», чем зараженные с избыточным либо нормальным весом.

Итоги работы планируется представить на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний в Лиссабоне.

#коронавирус #ожирение #антитела
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