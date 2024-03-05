Ученые ИЯЛИ представили цикл научных публикаций об искусстве татар и Татарстана

Фото: © Султан Исхаков/«Татар-информ»

Ученые Центра искусствознания Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова представили цикл печатных научных трудов, изданных за последние несколько лет. Среди изданий — книги, посвященные искусству театра, пения, танца, скульптуры, текстиля, домовой резьбы у татар, а также каталоги-альбомы, посвященные татарскому костюму, коллекциям музеев Татарстана. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заведующая Центром искусствознания ИЯЛИ Рауза Султанова.

«Цикл книг, которые мы сегодня представим, составляют научные труды, направленные на изучение исторических особенностей, закономерностей развития и других аспектов различных областей искусства. Так, специалистами Центра искусствознания нашего института подготовлен и издан двухтомный труд из серии «История искусства Татарстана». Тома посвящены средневековому искусству татар Булгарии и татарской скульптуре», – рассказала Султанова.

Фото: © Султан Исхаков/«Татар-информ»

В книге «Текстиль в интерьере татарского дома» изучены текстильные изделия татар, изготовленные в различных техниках (ткачество, вышивка, вязание, кружевоплетение). Искусству оформления татарских домов посвящена книга «Народное искусство домовой резьбы у татар».

Искусство танца многогранно и комплексно рассмотрено в книгах «Танцевальный фольклор удмуртов Арского края — культурное наследие Республики Татарстан», «Хореографический фольклор астраханских татар», а искусство пения – в книгах «Мир музыки», «Фольклор татар Саратовской области» в двух разделах. Театральному искусству уделено большое место в монографии «Сценическая графика татарского театра», книге «Школа мастеров».

Фото: © Султан Исхаков/«Татар-информ»

Также в книге «Коллекции музеев Татарстана» исследовано музейное богатство ТАССР и Казанской губернии 1920-1930-х годов. Были созданы альбомы «Шаляпин в Казани», «ЧелоВече», составленные из произведений живописи, графики, скульптуры.

В каталоге-альбоме «Татарский костюм» собраны образцы татарского костюма конца ХІХ-начала ХХ вв., головные уборы, одежда, обувь, украшения. Данный проект был реализован совместно с Российским этнографическим музеем. Научная работа опубликована на татарском, русском и английском языках.

«С момента своего создания в 1968 году центр искусствознания Института языка, литературы и искусства ставит своей целью всестороннее изучение и исследование „пространства, глубины“ татарского художественного мира. Следуя заветам наших старших специалистов, которые трудились в этом направлении до нас, мы также стараемся создавать научные работы, которые будут иметь ценность для нашего настоящего и будущего. Пусть наша работа будет продолжительной и эффективной», — сказала Султанова.

Регина Габдрахманова