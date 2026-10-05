Ученые и общественники обсудили будущее финно-угорских языков в Челнах

Фото: Информационный центр ДДНТ

Круглый стол с руководителями финно-угорских национально-культурных автономий прошел в Доме Дружбы народов «Родник» в Набережных Челнах. Он стал частью финальной программы Межрегионального форума финно-угорских народов «Мы – ветви древа одного», сообщает Информационный центр ДДНТ.

В обсуждении приняли участие ученые, педагоги, общественные деятели и представители органов власти из Татарстана, Удмуртии, Мордовии и других регионов. Главной темой встречи стало сохранение языка и культуры с помощью современных технологий и традиционных практик. Участники обсудили, как в XXI веке сохранить и развивать языковое наследие народов России.

Модератором выступил директор Дома Дружбы народов Татарстана, заместитель председателя Общественной палаты республики Тимур Кадыров. Он отметил важность открытого диалога и обмена опытом между регионами.

Первым выступил председатель Национально-культурной автономии удмуртов Татарстана, доктор филологических наук, профессор РУДН имени Патриса Лумумбы и руководитель Лаборатории многофакторного гуманитарного анализа и когнитивной филологии Казанского научного центра РАН Алексей Арзамазов. Он посвятил доклад состоянию удмуртского языка в начале XXI века и перспективам его развития.

Арзамазов отметил, что удмуртский язык остается актуальным объектом для исследований в области социолингвистики, лингвопсихологии и диалектологии. По его словам, несмотря на общее сокращение числа носителей, у удмуртского языка есть сильные позиции и возможности для дальнейшего развития. Одной из них он назвал цифровизацию.

Особую роль в этом процессе, по мнению ученого, играет молодежь. В качестве примера он привел «Даур ТВ» – телевидение с контентом на удмуртском языке, созданное по инициативе молодых людей практически без финансирования.

Арзамазов подчеркнул, что медиаресурсы и медиадискурс становятся мощным инструментом сохранения и развития языка, а объем материалов о популяризации удмуртского языка в интернете остается значительным даже при небольшом количестве таких ресурсов. Существенную роль в этом, по его словам, играют уроженцы Татарстана.

Арзамазов также обратил внимание на необходимость активнее работать с молодежью, назвав ее наиболее проблемной группой с точки зрения сохранения языка, идентичности и культуры. Цифровизацию и работу с молодыми людьми он назвал основными направлениями для популяризации и развития удмуртского и других финно-угорских языков.

Кандидат филологических наук, директор Удмуртской государственной национальной гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске Татьяна Волкова рассказала о нестандартных способах повысить интерес школьников к изучению удмуртского языка. Ее доклад назывался «„Вкусный“ удмуртский: как с помощью нестандартных подходов повысить мотивацию к изучению удмуртского языка».

Волкова поделилась опытом гимназии, где для популяризации языка используют кулинарные мастер-классы, игровые форматы и проектную работу. По ее мнению, такие методы помогают заинтересовать школьников и превратить изучение языка из обязанности в увлекательное занятие.

О связи языка с местом, где он возник и продолжает жить, рассказал депутат Государственного Собрания Республики Мордовия, генеральный директор ООО «Движение» Евгений Ледяйкин. Его выступление участники посмотрели в видеозаписи.

Доклад Ледяйкина был посвящен сохранению культуры через развитие среды ее рождения и существования – российской деревни. На примере села Паракино Республики Мордовия он показал, что цифровые технологии не могут заменить среду, в которой язык используется в повседневной жизни. Развитие села, поддержка сельских школ и культурных центров, по его мнению, должны оставаться основой сохранения языка и культуры.

Член президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», доктор филологических наук, профессор Удмуртского государственного университета Наталья Кондратьева представила доклад о роли организации в сохранении языкового и культурного многообразия России.

Она рассказала, что Ассоциация связывает регионы с федеральным центром, собирает успешные практики и помогает распространять их там, где они особенно востребованы. В ее выступлении также прозвучала тревога по поводу снижения числа носителей языков.

Завершил выступления доктор исторических наук, заведующий отделом истории Поволжья и Приуралья Института истории имени Ш. Марджани Академии наук Татарстана Радик Исхаков. Он рассказал о работе института в области финно-угорских исследований.

Исхаков представил накопленную научную базу, рассказал о совместных проектах с национально-культурными автономиями и планах по созданию фундаментальных трудов об истории народов Татарстана. По его словам, результаты этих исследований должны быть доступны каждой школе и воскресной школе.

После докладов участники перешли к дискуссии. Они пришли к выводу, что сохранение языка зависит не только от науки и образования, но и от среды, мотивации и вовлеченности молодежи.

Руководитель Исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана, депутат Госсовета республики Ренат Валиуллин отметил, что круглый стол проводят уже не первый год и такой формат помогает обсуждать общие задачи и обмениваться опытом.

Он назвал Институт истории главным партнером Ассамблеи и напомнил о семитомном труде по финно-угорским народам, который стал одним из совместных проектов организации и института.

Валиуллин подчеркнул, что история мордвы, чувашей, марийцев и других народов может стать важным инструментом просвещения. По его словам, в рамках Года единства народов планируется подготовить новый подобный проект. Он выразил надежду, что издание удастся распространить во всех районах, учебных заведениях и классах воскресных школ.

Депутат также отметил, что Татарстан уделяет большое внимание межконфессиональному и межнациональному согласию. По его оценке, национальное образование на языках народов республики развито достаточно хорошо.

Завершая работу круглого стола, начальник Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса Татарстана по вопросам внутренней политики Данил Мустафин рассказал о подготовке будущих специалистов по финно-угорским языкам и традициям.

Он отметил, что таких специалистов необходимо выявлять уже сейчас. Татарстан готов направлять их на обучение и в случае необходимости оплачивать подготовку кадров для Марий Эл, Удмуртии и Мордовии. Мустафин также напомнил о возможности целевого обучения, на которое выделяют значительные средства.

По его словам, определять будущих педагогов и работников культуры нужно совместно с родителями и учителями, обращая внимание на школьников, у которых уже есть интерес и способности к этому направлению. Мустафин также отметил работу Института культуры, где серьезно развито финно-угорское направление.

Поддержку республики получили и инициативы национально-культурных автономий по проведению детских конкурсов и молодежных лагерей. Мустафин отметил, что такие проекты помогают молодым людям развиваться и могут стать для них социальным лифтом.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что сохранение языков требует одновременно работы с молодежью, создания комфортной языковой среды и повышения интереса к изучению культуры. Цифровые проекты, нестандартные уроки, поддержка сельских территорий и внимание к каждому ученику в итоге могут стать частями единой стратегии сохранения финно-угорского языкового и культурного наследия.