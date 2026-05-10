Ученые: Антарктида тает быстрее, чем ожидалось

Скрытые ловушки для теплой воды под ледниками Антарктиды, возможно, ускоряют глобальное повышение уровня моря гораздо быстрее прогнозов, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Согласно сообщению, шельфовые ледники помогают замедлять движение огромных объемов льда в океан. По мере их утончения они теряют способность сдерживать ледники, что может привести к сползанию большего количества льда и ускорению повышения уровня моря.

Ученые изучили шельфовый ледник Фимбулисен в Восточной Антарктиде, который считался относительно стабильным и менее уязвимым, чем другие части континента. Они обнаружили, что форма нижней стороны ледника влияет на циркуляцию морской воды под ним.

Один из авторов исследования Торе Хаттерманн из iC3 Polar Research в Норвегии объяснил, что форма нижней стороны шельфового ледника – не пассивная особенность, она способна активно удерживать тепло океана там, где дополнительное таяние имеет наибольшее значение. Даже небольшое количество теплой воды может существенно усилить таяние в каналах, которые могут расширяться и ослаблять устойчивость всего шельфового ледника.

Усиление таяния внутри каналов может создать опасный эффект обратной связи: по мере их углубления шельфовые ледники истончаются неравномерно, снижая общую структурную устойчивость. Современные климатические модели не учитывают этот эффект, поэтому они рискуют недооценить чувствительность «холодных» шельфовых ледников к потеплению прибрежных вод, подчеркнул Хаттерманн. Таяние также может повлиять на циркуляцию океана и морские экосистемы вокруг Антарктиды.