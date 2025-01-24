«Обезвредили 200 взрывных устройств»: в Казани отметили День инженерной службы Росгвардии

В Казани сотрудники инженерно-технических служб ОМОН Татарстана отметили свой профессиональный праздник. Инженерно-саперным и инженерно-техническим подразделениям Росгвардии из Татарстана исполнилось 78 лет.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

24 января отмечается день основания инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, включая подразделение ОМОН «Ак Барс». В этот день сотрудники Росгвардии организовали показательные выступления.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Первым номером программы стал выход кинолога с собакой по кличке Фокс. Журналисты смогли увидеть, как собака обнаруживает вещество с запахом взрывчатки.

«Это возрастной пес, ему уже семь лет. Немецкая овчарка, призер различных соревнований, включая окружные и белорусские турниры. Пес очень хороший, всем нравится», – рассказал начальник инженерно-технического отделения ОМОН.

После этого журналистам продемонстрировали весь процесс выявления и нейтрализации взрывного устройства. Сначала на место происшествия выдвинулась машина с сотрудниками. Автомобиль остановился на безопасном расстоянии, чтобы избежать повреждений.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

К подозрительному объекту направили собаку, которая смогла подтвердить наличие в нем взрывчатых веществ.

«Когда собака находит взрывчатые вещества или их следы, она обозначает, где их обнаружила. Для этого есть условный знак: она утыкается носом в это место», – рассказал начальник инженерно-технического отделения ОМОН.

После этого к ложной взрывчатке подошел сапер в специальном костюме, весом более 10 кг – его можно надеть только с чужой помощью. Приняв решение о детонации, он удалил журналистов на безопасное расстояние. Сапер растянул специальный трос, который провоцирует замыкание в бомбе и приводит к детонации.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За 2024 год сотрудниками инженерно-технического отделения выполнено 360 задач. Обследованы более 800 объектов, обезврежено 227 взрывоопасных предметов», – рассказал журналистам начальник инженерно-технического отделения ОМОН «Ак Барс».