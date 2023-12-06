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Учеников казанского Лицея №5 познакомили с облачными технологиями на «Уроке цифры»
В Татарстане продолжается реализация всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ». Так, во вторник, 5 декабря в казанском Лицее №5 для учащихся 6-8 классов прошел открытый урок по теме «Облачные технологии: в поисках снежного барса».
Урок провели замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев, а также руководитель региональных проектов «Яндекс.Учебник» Дмитрий Кононов.
На уроке показали эффективность использования нейросетей при исследовании дикой природы. На уроке школьников познакомили с устройством нейросетей, облачных сервисов и дата-центров. Ученики узнали, как работают алгоритмы компьютерного зрения, как технологии позволяют отличать одно животное от другого и изучать их повадки в дикой природе.
Яковлев подчеркнул, что урок Цифры — это важный образовательный проект для всех школьников, а также отличная возможность для молодого поколения углубиться в основы цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Данный урок, по словам спикера, дает возможность ребятам шагнуть за пределы привычных школьных занятий.
«В новом уроке школьники узнают, как облачные технологии и искусственный интеллект ежедневно помогают решать практические задачи в самых разных областях», — отметил Яковлев.
Также замминистра рассказал об обеспечении доступа к высокоскоростному интернету в образовательных учреждениях республики, работе Министерства цифрового развития РТ по данному вопросу. Он отметил, что развитие и обеспечение интернета позволяет использовать облачные технологии.
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