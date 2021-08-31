Учеников и учителей в начале учебного года ждут уроки о жизни без опасности

В начале нового учебного года стартует Всероссийский урок безопасности, организатором которого выступает группа компаний «Просвещение». Первый модуль из трех тем начнется уже 1 сентября. Масштабное мероприятие пройдет в двух форматах — для школьников классов с 1-го по 9-й и для учителей. Педагоги проведут классные часы на актуальные темы, а ребята ответят на вопросы и проверят свой уровень знаний по разным темам ОБЖ.

На сайте урокбезопасности.рф участники найдут готовые методические рекомендации, видеоуроки и тестовые задания для очной и онлайн-проверки знаний. В течение всего учебного года проект будет обновляться — к каждому новому уроку в нем появятся материалы по разным темам: гражданская оборона, пожарная безопасность, безопасность в интернете, Правила дорожного движения, противодействие терроризму.

В пятницу, 3 сентября, в 15.00 эксперты Центра экстренной психологической помощи МЧС России проведут открытый практический онлайн-урок, посвященный оказанию первой помощи. Трансляция пройдёт эксклюзивно в сообществе «Просвещения» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/prosv_i. Первый урок безопасности, посвященный действиям в чрезвычайных ситуациях и приуроченный ко Дню борьбы с терроризмом, продлится три дня — с 1 по 3 сентября. Следующий урок по теме «Правила дорожного движения» стартует 25 сентября и пройдет в течение пяти дней — до 29 сентября.

Учебные материалы, разработанные авторами ведущих отечественных проектов в соответствии с Календарем образовательных событий на 2021–2022 учебный год, станут доступны после регистрации.

«Урок безопасности» — это отработка навыков, которые точно пригодятся в жизни каждому. Знания о том, как правильно себя вести в опасных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни, всегда будут первостепенными. Личная безопасность — в руках каждого человека.

Как грамотно себя вести, если начался пожар или произошел теракт? Как обезопасить себя от хакерских атак и кибербуллинга? Порой достаточно элементарных знаний из школьной программы ОБЖ, а иногда люди забывают даже Правила дорожного движения. «Пора освежить знания и проверить себя на Всероссийском уроке безопасности!» — предлагают организаторы мероприятия.

Урок безопасности организован группой компаний «Просвещение» и проектом «Герои» при поддержке МЧС России и социальной сети «ВКонтакте».