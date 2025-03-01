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Происшествия 1 марта 2025 11:50

Учеников и сотрудников казанской гимназии эвакуировали из-за короткого замыкания

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Сегодня в 10 утра в казанской гимназии №18 на улице Кул Гали сработала пожарная сигнализация.

По приезде пожарных выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения электрического фена в комнате для переодевания мальчиков на втором этаже школы.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, из гимназии эвакуировались 400 человек, среди которых 360 детей.

К счастью, обошлось без пострадавших. Учебный процесс возобновлён.

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