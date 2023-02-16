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Учеников и персонал казанской школы №97 эвакуировали из-за короткого замыкания
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Сообщение о задымлении на первом этаже школы №97 в Казани поступило сегодня в 10.03 на единый номер вызова экстренных служб 112, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На место по 2 номеру вызова прибыли подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона. До приезда первых пожарных расчетов из школы администрация вывела 495 детей и 46 взрослых. Никто не пострадал.
На месте выяснилось, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитке на 1 этаже.
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